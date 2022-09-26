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Путин согласился вести с Украиной переговоры на новых условиях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Российская сторона готова к возобновлению переговоров с Украиной на новых условиях, об этом президент Владимир Путин сообщил в ходе саммита ШОС турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу уточнил, что турецкая сторона считает необходимой для прекращения огня на Украине личную встречу Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, передает Anadolu.

Чавушоглу подчеркнул значимость возобновления диалога между Россией и Украиной. Он отметил, что Эрдоган продолжит вести переговоры с Путиным, а также с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Наша цель — организовать встречу двух лидеров для принятия решений на уровне глав государств», — заключил турецкий министр, отметив, что с каждым днем это становится все сложнее.

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Политика #Мир #Россия
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Топ комментариев

kygear

Новосибирск очень упитанный город.Еды завались,шмотки тоже в изобилии и жвачки полно.Значит эта провокация...

GammiPluh

США заигрались в гегемона, но и они должны же понимать что такие решения это 100% абсолютный апокалипсис

GammiPluh

а какая разница передали они или сами ударили, никакой, это моментальный обмен ударами по территории...

urbasik

Кто бы указывал.Пробы ставить негде