Путин согласился вести с Украиной переговоры на новых условиях

Российская сторона готова к возобновлению переговоров с Украиной на новых условиях, об этом президент Владимир Путин сообщил в ходе саммита ШОС турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу уточнил, что турецкая сторона считает необходимой для прекращения огня на Украине личную встречу Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, передает Anadolu.

Чавушоглу подчеркнул значимость возобновления диалога между Россией и Украиной. Он отметил, что Эрдоган продолжит вести переговоры с Путиным, а также с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Наша цель — организовать встречу двух лидеров для принятия решений на уровне глав государств», — заключил турецкий министр, отметив, что с каждым днем это становится все сложнее.