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Неизвестный открыл стрельбу в школе в Ижевске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Неизвестный ворвался с оружием в школу № 88 в Ижевске и открыл стрельбу. По предварительным данным, погиб охранник, ранения получили четыре ребенка.

О стрельбе в школе сообщили местный портал Udm-Info со ссылкой на очевидцев, а также телеграм-каналы Baza и 112 без указания источников информации. Данные подтвердили телеканалу «Звезда» в администрации школы.

По данным 112, от ранений скончался охранник, трое детей получили огнестрельные ранения, один — колото-резаное. Нападавший — мужчина в черном костюме, который ворвался в класс.

Информации о задержании стрелка нет, но МВД подтвердило стрельбу в школе №88 Ижевска. «В настоящее время принимаются меры к задержанию подозреваемого. Информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

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ЧП #Происшествия #Криминал
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