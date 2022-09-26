Неизвестный открыл стрельбу в школе в Ижевске

Неизвестный ворвался с оружием в школу № 88 в Ижевске и открыл стрельбу. По предварительным данным, погиб охранник, ранения получили четыре ребенка.

О стрельбе в школе сообщили местный портал Udm-Info со ссылкой на очевидцев, а также телеграм-каналы Baza и 112 без указания источников информации. Данные подтвердили телеканалу «Звезда» в администрации школы.

По данным 112, от ранений скончался охранник, трое детей получили огнестрельные ранения, один — колото-резаное. Нападавший — мужчина в черном костюме, который ворвался в класс.

Информации о задержании стрелка нет, но МВД подтвердило стрельбу в школе №88 Ижевска. «В настоящее время принимаются меры к задержанию подозреваемого. Информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.