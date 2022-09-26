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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Милонов стал сержантом противотанковой батареи в Донбассе

Источник:
Телеграм-канал «Подъем»
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Депутат Госдумы Виталий Милонов мобилизовался и теперь служит младшим сержантом в Донбасе в противотанковой артиллерийской батарее

«Сейчас я помогаю тут, в противотанковой батарее артиллерийской», — рассказал Милонов телеграм-каналу «Подъем». По его словам, он оставил себе старый позывной, который у него еще с 2014 года, — Густав.

Депутат отметил, что теперь наблюдает за ситуацией изнутри. «Я вижу, что большинство Telegram-обозревателей, которые пытаются маскироваться под военных аналитиков, понятия не имеют, что происходит на самом деле и снабжают людей откровенной чушью. Не бывает так, что нет проблем. Не бывает так, что есть всё, что нужно. Это идеальная картинка из американского блокбастера…», — считает он.

«Но работаем. Сегодня утром отработали, поразили нужные цели», — отметил Милонов. На опубликованном в соцсетях видео депутат стреляет из 100-миллиметровой противотанковой пушки МТ-12 «Рапира».


После референдума о присоединении Донбасса, Запорожья и Херсона к России Милонов рассчитывает приехать в Москву и «принять участие в голосовании в Госдуме, которое внесет вклад в воссоединение».

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Оборона #Армия #Военная политика
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urbasik

Вот это правильно.Зачем такой штат раздули.И заодно докажут любовь к власти которую оберегаете.

Danilon

Поддерживаю ! Чем больше силовиков отправится на это замечательное дело, тем лучше.

M1D

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