Русалочку и Красную Шапочку разоблачили в «Аватаре»

Фото: © кадр из шоу «Маска»
Жюри шоу «Аватар» сумели угадать, кто из артистов скрывается за образами Красной Шапочки и Русалочки.
Красная Шапочка выступила на «Аватаре» с песней «Это была любовь» Димы Билана и Zivert. Русалочка спела композицию Игоря Николаева и Наташи Королевой «Дельфин и русалка».
В состав жюри «Аватара» вошли Сергей Лазарев, Аида Гарифуллина, Тимур Батрудинов, Ида Галич и Марк Тишман.
Они сумели по голосу и манере исполнения угадать участников. За образом Русалочки скрывалась Елена Воробей, а Красной Шапочкой оказалась певица Зара.
Шоу «Аватар» стало аналогом проекта «Маска» на НТВ. В нем участники прячутся за виртуальными героями, члены жюри слышат голос артистов, а также могут оценить их мимику и манеру поведения.