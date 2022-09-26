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Русалочку и Красную Шапочку разоблачили в «Аватаре»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Маска»

Жюри шоу «Аватар» сумели угадать, кто из артистов скрывается за образами Красной Шапочки и Русалочки.

Красная Шапочка выступила на «Аватаре» с песней «Это была любовь» Димы Билана и Zivert. Русалочка спела композицию Игоря Николаева и Наташи Королевой «Дельфин и русалка».

В состав жюри «Аватара» вошли Сергей Лазарев, Аида Гарифуллина, Тимур Батрудинов, Ида Галич и Марк Тишман.

Они сумели по голосу и манере исполнения угадать участников. За образом Русалочки скрывалась Елена Воробей, а Красной Шапочкой оказалась певица Зара.

Шоу «Аватар» стало аналогом проекта «Маска» на НТВ. В нем участники прячутся за виртуальными героями, члены жюри слышат голос артистов, а также могут оценить их мимику и манеру поведения.

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