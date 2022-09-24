Украинские хакеры атаковали платежную систему «Мир»

Украинские хакеры устроили масштабную DDoS-атаку на платежную систему «Мир» и ее оператора Национальную систему платежных карт (НСПК), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на специалистов по кибербезопасности.

Атака произошла на фоне сообщений об отказе некоторых стран работать с российской платежной системой. Хакеры генерируют трафик на системы с помощью браузеров или примитивных DDoS-инструментов с целью вызвать перебои в прохождении платежей и работе терминалов, рассказали эксперты.

По их словам, с начала военной операции на Украине массовым хакерским атакам подвергается вся российская IT-инфраструктура, но до сих пор информации об уязвимостях в системе «Мир» не было.

Америка рассматривает партнерские с НСПК как помощь в обходе антироссийский санкций. Позже появилась информация, что с «Миром» прекратили работать некоторые турецкие банки, а также банки Казахстана и Вьетнама.