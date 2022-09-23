НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Ученые Алтая задумали заместить импортный хмель

Источник:
Sibnet.ru
165 0
Фото: Сведения об авторе отсутствуют или не читаются программно. Предположительно Nejmlez (основываясь на заявлении об авторском праве). / CC-BY-SA-3.0

Ученые Алтайского госуниверситета получили патент на способ клонального микроразмножения сортового хмеля, это позволит заместить импортное сырье, сообщает пресс-служба вуза.

Запатентованное изобретение относится к области сельскохозяйственной биотехнологии, в частности, к способам размножения и может быть использовано для получения качественного посадочного материала.

Проректор по научному и инновационному развитию вуза Александр Дунец рассказал, что проект реализуется совместно с индустриальным партнером из Чарышского района.

«Это очень актуальная тема в связи с тем, что у нас в стране теперь не хватает собственного хмеля, а дикий хмель не обладает необходимыми свойствами», – сказал он в интервью ТАСС

Микроклональное размножение дает возможность создать необходимые плантации для предприятий, чтобы использовать сырье для производства. 

Также ученые оздоровили сорта хмеля, чтобы он смог расти в климатических условиях региона и не был подвержен заболеваниям.

Еще по теме
Представлен первый беспилотник с ионным двигателем
Золотые украшения древнего скифа обнаружили в Туве
Следы вулканической деятельности найдены в пробах лунного грунта
Томские ученые создадут основу для косметики
смотреть все
Жизнь #Наука #Алтайский край
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Кого призовут: что такое мобилизация?
Песня Харламова про санкции разошлась по соцсетям
Кто имеет право на отсрочку от мобилизации?
Что ждет Россию: прогнозы астрологов и провидцев
Обсуждение (0)
Картина дня
Макрон не смог рационально объяснить действия Путина
Осенью на срочную службу призовут 120 тысяч человек
Гигантское облако обнаружили у черной дыры в центре Млечного пути
Узбекистан приостановил обслуживание карт «Мир»
О самом главном
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Четыре севших батарейки: что такое профессиональное выгорание
Зачем бросают горсть земли в могилу?
Любовь и месть: как понять кошку
Взломать человека: как работает социальная инженерия
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самые красивые девушки России. ФОТО
Самое обсуждаемое
56
Путин объявил частичную мобилизацию россиян
48
Киев сообщил об обмене командиров «Азова» и Медведчука
41
Эрдоган заявил о желании Путина завершить конфликт на Украине
37
Новосибирский губернатор поддержал идею Кадырова о самомобилизации
34
Республики Донбасса одновременно проведут референдумы