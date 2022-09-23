Ученые Алтая задумали заместить импортный хмель

Ученые Алтайского госуниверситета получили патент на способ клонального микроразмножения сортового хмеля, это позволит заместить импортное сырье, сообщает пресс-служба вуза.

Запатентованное изобретение относится к области сельскохозяйственной биотехнологии, в частности, к способам размножения и может быть использовано для получения качественного посадочного материала.

Проректор по научному и инновационному развитию вуза Александр Дунец рассказал, что проект реализуется совместно с индустриальным партнером из Чарышского района.

«Это очень актуальная тема в связи с тем, что у нас в стране теперь не хватает собственного хмеля, а дикий хмель не обладает необходимыми свойствами», – сказал он в интервью ТАСС.

Микроклональное размножение дает возможность создать необходимые плантации для предприятий, чтобы использовать сырье для производства.

Также ученые оздоровили сорта хмеля, чтобы он смог расти в климатических условиях региона и не был подвержен заболеваниям.