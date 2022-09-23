Референдумы стартуют в Донбассе, Запорожье и Херсоне

Голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав РФ в качестве субъектов начнется в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области.

Во всех четырех регионах оно будет проходить по 27 сентября включительно. В связи с угрозой активизации украинских обстрелов и диверсий в дни проведения референдумов власти ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей готовятся принять меры повышенной безопасности.

В Запорожье, по сути, введен режим контртеррористической операции с участием тяжелой техники, планируется также усилить группировку ПВО. Въезды в города области на время референдума взяты под контроль, а группы, осуществляющие подомовой обход, будут сопровождать сотрудники полиции, сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Вопрос о немедленном проведении референдума подняли Общественные палаты ДНР и ЛНР. В понедельник они обратились с этим требованием к главам республик. Во вторник были назначены даты, парламенты единогласно приняли законы о референдумах, а центризбиркомы утвердили порядок проведения голосования.

Во вторник к требованию организовать подобное голосование присоединились жители Запорожской и Херсонской областей. В тот же день глава ВГА Запорожья Евгений Балицкий и глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо подписали соответствующие указы.

В среду утром в телеобращении президент Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей об их будущем, которое они примут на референдумах.