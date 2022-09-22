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Россия разрешит трансграничные расчеты в криптовалютах

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Минфин и Банк России согласовали законопроект, регулирующий трансграничные расчеты в криптовалюте, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Он в целом выписывает то, как можно криптовалюту приобрести, что можно с ней делать, и как можно или нельзя осуществлять трансграничные расчеты», — уточнил представитель Минфина.

По его словам, министерство и регулятор сошлись во мнении, что в текущих условиях без трансграничных расчетов в криптовалюте не обойтись, их требуется легализовать.

Легализация трансграничных расчетов в криптовалюте предполагает, что россияне смогут официально завести криптокошельки и совершать оплату с помощью цифровых денег в зарубежных интернет-магазинах.

Моисеев отметил, что сейчас граждане также открывают криптокошельки — но за пределами России. В случае легализации таких расчетов криптокошельки можно будет открыть внутри страны.

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