КНДР рассказала о поставках вооружения в Россию

КНДР опровергла данные о поставках вооружения в Россию, страна не планирует этого делать.

«Мы никогда не экспортировали вооружение и боеприпасы в Россию и не планируем этого делать», — заявил замгендиректора Главного бюро техобеспечения Минобороны КНДР.

Также чиновник заявил, что осуждает США «за бездумное распространение этого слуха о КНДР, который преследует их низкие политические и военные цели».

«Не только разработка, производство и владение военной техникой, но и ее экспорт и импорт являются законными правами, присущими суверенной стране. Мы никогда не принимали резолюцию Совбеза ООН с неправомерными санкциями против КНДР, которые были сфабрикованы США и их вассальными силами», — сказал замгендиректора.

КНДР признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. МИД Украины в ответ на решение Северной Кореи заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном.