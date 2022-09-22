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КНДР рассказала о поставках вооружения в Россию

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

КНДР опровергла данные о поставках вооружения в Россию, страна не планирует этого делать.

«Мы никогда не экспортировали вооружение и боеприпасы в Россию и не планируем этого делать», — заявил замгендиректора Главного бюро техобеспечения Минобороны КНДР.

Также чиновник заявил, что осуждает США «за бездумное распространение этого слуха о КНДР, который преследует их низкие политические и военные цели».

«Не только разработка, производство и владение военной техникой, но и ее экспорт и импорт являются законными правами, присущими суверенной стране. Мы никогда не принимали резолюцию Совбеза ООН с неправомерными санкциями против КНДР, которые были сфабрикованы США и их вассальными силами», — сказал замгендиректора.

КНДР признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. МИД Украины в ответ на решение Северной Кореи заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном.

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Политика #Мир #Армия
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