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Исламский банкинг разрешат в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Yarichev Abdurakhman / CC BY-SA 3.0

Законопроект об исламском банкинге внесен в Госдуму, документ предусматривает проведение с 1 февраля 2023 года двухлетнего эксперимента по внедрению таких финансовых учреждений на территории Дагестана, Чечни, Башкортостана и Татарстана.

Контролировать участников экспериментального правового режима будет Центробанк. Исламский банкинг предполагает выдачу денежных займов юридическим и физическим лицам без взимания вознаграждения в виде процентов.

Кроме этого, участник эксперимента не вправе финансировать деятельность, связанную с производством или торговлей табачной, алкогольной продукцией, оружием и боеприпасами, игорным бизнесом.

По исламским законам запрещается ссужать деньги под проценты. Поэтому услуги исламского банкинга предоставляют некредитные финансовые организации специального вида.

Несмотря на отсутствие процентных доходов, мусульманские банки получают доходы, финансируя бизнес за определенную долю от прибыли, приобретение имущества с последующим правом выкупа и купли-продажи.

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Экономика #Деньги
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