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Инспекторы красноярской ГИБДД провели эксперимент с пивом и квасом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УГИБДД по Красноярскому краю

Инспекторы красноярской ГИБДД провели эксперимент с разными напитками и алкотестером,

Для эксперимента выбрали четыре разных напитка: квас, кефир, энергетик и безалкогольное пиво. Добровольцев перед началом испытания проверили на приборе «Драгер», который показал отсутствие алкоголя у каждого.

После употребления кваса и безалкогольного пива алкотестер показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. После выпитого стакана кваса — 0,09 мг/л, а после «нулевого» пива — 0, 121 мг/л.

Через десять минут эти же добровольцы были освидетельствованы повторно – у всех показания были нулевыми. Энергетический напиток и кефир показали в обоих случаях «нули» на приборе.

Участники опыта на себе доказали, что отговорка «Я только стаканчик кваса» не сработает при освидетельствовании водителя на состояние алкогольного опьянения.

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Авто #Автоправо #Красноярск
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Топ комментариев

scrubs2009

Может Новосибирский Губернатор на передовую пойдет добровольцем, умник, жим жим штанах сидит, всех готов...

Удавиков

Поклонники будут поклонятся пока лбы не порасшибают, Пугачёва - это только голос, как личность она всегда...

masiki

Он пускай в тылу остается,сынок его пусть идет )))

Nik3316

При этом сам ущерб оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.... ахахахаха какое совпадение))))))))