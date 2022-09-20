Инспекторы красноярской ГИБДД провели эксперимент с пивом и квасом

Инспекторы красноярской ГИБДД провели эксперимент с разными напитками и алкотестером,

Для эксперимента выбрали четыре разных напитка: квас, кефир, энергетик и безалкогольное пиво. Добровольцев перед началом испытания проверили на приборе «Драгер», который показал отсутствие алкоголя у каждого.



После употребления кваса и безалкогольного пива алкотестер показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. После выпитого стакана кваса — 0,09 мг/л, а после «нулевого» пива — 0, 121 мг/л.

Через десять минут эти же добровольцы были освидетельствованы повторно – у всех показания были нулевыми. Энергетический напиток и кефир показали в обоих случаях «нули» на приборе.



Участники опыта на себе доказали, что отговорка «Я только стаканчик кваса» не сработает при освидетельствовании водителя на состояние алкогольного опьянения.