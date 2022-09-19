ОСАГО уже подорожало после изменения тарифного коридора

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Средняя стоимость полиса ОСАГО увеличилась на 6% после осенней реформы, к концу года она может достичь 7,2 тысячи рублей, сообщил директор по развитию страхового бизнеса «Сравни» Александр Крайник.
Стоимость полиса поднялась до 6841 рубля (13-16 сентября), хотя днем ранее показатель не превышал 6,4 тысячи рублей, цитируют «Известия» Крайника. В апреле этого года средний чек составлял 5,5 тысячи рублей.
По оценкам эксперта, средняя цена ОСАГО в ближайшее время может приблизиться к 7 тысячам рублей, а к концу года составит 7,2 тысячи.
Центробанк расширил границы тарифного коридора ОСАГО для легковых автомобилей на 26% вверх и вниз, для общественного транспорта — на 17,8%.
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