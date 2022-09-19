НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперты предрекли Европе мрачные времена без газа из России

Источник:
РБК
763 5
Фото: © Пресс-служба ПАО «Газпром»

Сокращение зависимости Европы от газа из России без массовой приостановки производства невозможно, считают эксперты консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшее российское подразделение американской McKinsey).

Аналитики пришли к выводу, что, несмотря на новости о заполнении хранилищ, Европа еще не преодолела зависимость от российского газа и не сможет пройти предстоящую зиму и следующий год «без сохранения поставок газа из РФ или значительного сокращения экономики», приводит РБК анализ экспертов.

Чтобы обеспечить свои потребности до конца 2022 года, странам Европы придется либо сохранить импорт из России, либо сократить потребление газа на дополнительные 7-12 млрд куб. м, «что возможно только при полной или частичной остановке ряда отраслей», говорится в докладе.

В «Яков и партнеры» указали, что в Европе уже остановлено 70% мощностей по производству азотных удобрений, выпуск алюминия сокращен на 25%, выплавка стали — на 5%.

Еще по теме
Российский топливный союз предупредил о дефиците зимнего дизеля
Турция частично оплатит российский газ рублями
Новак нашел замену «Северному потоку» для экспорта газа
Западные страны вступят в борьбу за российскую нефть
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Средства для мытья посуды оказались смертельно опасными
Бой российского БТР-82А с американским М113 попал на видео
МАГАТЭ приняло антироссийскую резолюцию по ЗАЭС
Путин и президент Ирана посмеялись над США
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Неизвестный Дмитрий Медведев. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

karuto

Кто же разрешит ЗападЛО взять российские земли? Если население решит быть в Россиии, то останется только...

karuto

Посмотрел в зеркало, молодец. Подтверди свой тезис, что Родина в опасности, подтверди свой тезис, что...

MuCbE

Мне кажется словосочетание "двойные стандарты" должно быть на флаге США вместо 50 звезд и полос.

mosquito__2010

"российское государство «контролировало своих соседей», а «люди больше не хотят, чтобы их контролировали»"...