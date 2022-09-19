Эксперты предрекли Европе мрачные времена без газа из России

Сокращение зависимости Европы от газа из России без массовой приостановки производства невозможно, считают эксперты консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшее российское подразделение американской McKinsey).

Аналитики пришли к выводу, что, несмотря на новости о заполнении хранилищ, Европа еще не преодолела зависимость от российского газа и не сможет пройти предстоящую зиму и следующий год «без сохранения поставок газа из РФ или значительного сокращения экономики», приводит РБК анализ экспертов.

Чтобы обеспечить свои потребности до конца 2022 года, странам Европы придется либо сохранить импорт из России, либо сократить потребление газа на дополнительные 7-12 млрд куб. м, «что возможно только при полной или частичной остановке ряда отраслей», говорится в докладе.

В «Яков и партнеры» указали, что в Европе уже остановлено 70% мощностей по производству азотных удобрений, выпуск алюминия сокращен на 25%, выплавка стали — на 5%.