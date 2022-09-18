НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Песков заявил об отсутствии у России и КНР планов «рулить миром»

Источник:
«Россия-1»
678 13
Фото: © пресс-служба президента России

России и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром, в отличие от некоторых других страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Реализуя свои двусторонние отношения, как раз Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром. Мы знаем, что такую склонность имеют другие страны», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Пресс-секретарь также обратил внимание на «абсолютное сходство в отношении [России и Китая] к различного рода провокационным действиям, источником коих являются Соединенные Штаты Америки». Москва и Пекин едины в оценке «непозволительности такого поведения дестабилизирующего», добавил он.

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились на этой неделе на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Самарканде.

Как сообщил позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков, в ходе встреч были обсуждены все основные вопросы. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай готов работать вместе с Россией, оказывать взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим ключевые интересы друг друга.

Еще по теме
Пелоси обвинила Азербайджан в «незаконных атаках» на Армению
Экс-глава МИД Румынии предложил разделить Украину
Трамп предупредил немцев о риске «потерять страну»
Байден пригрозил России за применение ядерного оружия
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Средства для мытья посуды оказались смертельно опасными
Бой российского БТР-82А с американским М113 попал на видео
МАГАТЭ приняло антироссийскую резолюцию по ЗАЭС
Путин и президент Ирана посмеялись над США
Обсуждение (13)
Мультимедиа
Неизвестный Дмитрий Медведев. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

slavaynin

Херосиму и Нагасаки пусть вспомнит

Удавиков

грозилка-то отросла, старый маразматик

karuto

При чем здесь подвиг? Это из цикла, ну что, птичка, помогли тебе твои ляхи? С их ляхским оружием.

physx

США применяли ядерное оружие и почему то не стали изгоями🤪