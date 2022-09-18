Песков заявил об отсутствии у России и КНР планов «рулить миром»

России и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром, в отличие от некоторых других страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Реализуя свои двусторонние отношения, как раз Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром. Мы знаем, что такую склонность имеют другие страны», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Пресс-секретарь также обратил внимание на «абсолютное сходство в отношении [России и Китая] к различного рода провокационным действиям, источником коих являются Соединенные Штаты Америки». Москва и Пекин едины в оценке «непозволительности такого поведения дестабилизирующего», добавил он.

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились на этой неделе на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Самарканде.

Как сообщил позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков, в ходе встреч были обсуждены все основные вопросы. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай готов работать вместе с Россией, оказывать взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим ключевые интересы друг друга.