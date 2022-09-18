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H&M нашла способ остаться в России

Источник:
«Известия»
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Фото: MediaPhoto.Org / CC BY 3.0

Шведская торговая компания H&M стала ввозить в российские магазины новую коллекцию из Казахстана, рассказали «Известиям» источники в ретейле.

H&M в середине июля объявила об уходе с российского рынка. Впоследствии компания возобновила работу магазинов для продажи остатков, поступивших до 24 февраля.

Компания H&M начала поставлять в Россию новую коллекцию, рассказал изданию источник, близкий к руководству ретейлера. В Российском совете торговых центров подтвердили, что новый товар поступает в магазины сети.

При этом в самой компании эту информацию официального не подтвердили, сообщив изданию, что в магазинах продается оставшийся товар.

По словам источника газеты, H&M заинтересован в том, чтобы «продержаться на рынке как можно дольше, поэтому организовал поставки товара в российские магазины из Казахстана».

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