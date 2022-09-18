Эксперт оценил вероятность укрепления доллара до 100 рублей

Глобальная рецессия, новые санкции, резкое сокращение платежного профицита или геополитическое обострение ослабит рубль до 100 рублей, считает начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

Эксперт считает, что усилиями только нового бюджетного правила ослабить рубль до 100 за доллар не представляется возможным. Его параметры до сих пор неизвестны. Минфин готов возобновить интервенции, исходя из цены отсечения нефти в 60 долларов за баррель и добычи 9,5 миллионов баррелей в сутки.

«Исходя из цены на нефть марки Urals на уровне около 80 долларов за баррель и добычи 10-10,5 миллионов баррелей в сутки, валютные интервенции могут составить от 3 до 3,5 миллиарда долларов ежемесячно. По оценкам "Открытия Research", запуск интервенций может привести к ослаблению рубля на 7-10%», — пояснил агентству «Прайм» Шульгин.

По его словам, для драматичного ослабления рубля потребуется, например, рецессия в мировой экономике, снижающийся спрос на сырьевые товары.

«Кроме этого, шестой пакет санкций ЕС против России должен оказаться на самом деле эффективным, либо должно произойти нечто в геополитической плоскости, чтобы мы вновь увидели цифры, близкие к 100 рублям за доллар», — добавил Шульгин.