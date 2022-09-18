Виноделы станут чаще разливать вино в пакеты

Упаковка для вина Bag in box (герметично запаянный пакет в картонном коробе) стала наиболее перспективной на российском рынке, сообщили в Роскачестве.

«Российские виноделы развивают ее производство и предлагают удобный формат не только магазинам, но и ресторанам. <...> По данным экспертов, основными типами мягкой упаковки на рынке являются литровые пакеты тетрапак (и их аналоги) — 40,7 процента в объеме производства тихого вина, а также двух- и трехлитровые упаковки Bag in box», — рассказали РИА Новости в Роскачестве.

Там уточнили, что на конец прошлого года вина на долю классической стеклянной тары приходилось примерно 57% в объемах производства тихого вина. Остальное разделялось между мягкой упаковкой и жестяной банкой (ее доля пока не превышает 0,5%). Доля же Bag in box составляла порядка 1,8%.

Преимуществом Bag in box называют герметичность (вино наливают через специальный кран, который не пропускает воздух) и возможность долго хранить начатую упаковку в холодильнике без потери в качестве вина.

Для производителей такая тара удобна тем, что не требует дорогостоящих линий, с сервисом которых могут возникнуть проблемы из-за санкций, как это произошло с литровыми пакетами.