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Российская авиация получила «красный флажок» по безопасности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Международная организация гражданской авиации (ICAO) пометила Россию красным флажком из-за возможных серьезных проблем с безопасностью полетов. Ассоциация туроператоров России заверила, что это не повлияет на туристов.

Красным флажком ICAO сейчас помечены только Россия и Бутан, раньше метку получала Эритрея. Любой аэропорт мира может без объяснения причин отказаться от обслуживания воздушных судов государства с таким статусом.

Ассоциация туроператоров России заявила, что это чисто политическое решение. «Непосредственно для пассажиров ничего не изменилось: ни одна проблема, ассоциированная с безопасностью полетов, этим статусом не была ни решена, ни создана», — говорится на сайте организации.

Минувшим летом в ICAO указывали на проблемы с безопасностью полетов в России из-за двойной регистрации самолетов — российской и бермудской. Тогда организация заявила, что если нарушения не будут устранены до 14 сентября, информация о «существенных опасениях в области безопасности» станет общедоступной.

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Uynachalnica

Интересно, а на каком основании? Или ему идею, кто сверху спустил? Хотя, ведь это очередной шанс для...

masiki

Иди уже воюй воин )))))) харош давать советы

Рикошет

Почему кто-то должен решать за человека заводить детей или нет, еще и налогами за это душить.

колобок11

Большая часть "патриотов" хотят свалить! Это что за патриоты, среди кого этот опрос-балаган проводился?