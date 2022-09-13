Новосибирские хирурги спасли недоношенного малыша с пороками сердца

Хирурги Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина спасли недоношенного малыша с множественными пороками сердца, сообщает пресс-служба организации.

Малыша экстренно доставили на реанимобиле из Омска в Новосибирске на 13 сутки после рождения. Без своевременного вмешательства кардиохирургов ребенок бы погиб.

Малыш появился на свет раньше срока весом 1,6 килограмма с множественными аномалиями развития сердечно-сосудистой системы.

Хирурги скорректировали коарктации аорты (сужение просвета главного кровеносного сосуда организма) с гипоплазией дуги, перевязали и пересекли открытый артериальный проток. Также они сузили ствол легочной артерии, чтобы ограничить поток крови через нее, тем самым профилактируя повышенное давления в легочной артерии.

Малыш неплохо перенес операцию. Его выписали на восьмые сутки после вмешательства.

«В этом большая заслуга нашей команды анестезиологов-реаниматологов, которые сумели оперативно подготовить ребенка к "открытому" хирургическому вмешательству после транспортировки, являющейся колоссальным стрессом для организма, а после операции выходили и подготовили малыша к переводу в стационар по месту жительства», — сказала сердечно-сосудистый хирург Наталия Ничай.

Когда малыш подрастет и наберет вес ему предстоит радикальная коррекция дефектов межпредсердной и межжелудочковой перегородок в условиях искусственного кровообращения.