СК возбудил дело о сносе стелы в честь героев ВОВ в Новосибирске

Место стелы к 45-летию Победы в ВОВ

Следователи возбудили уголовное дело из-за демонтажа стелы к 45-летию Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске в отношении неустановленных лиц, сообщает СУ СК РФ по региону.

Летом жители Новосибирска пожаловались, что стела к 45-летию Победы в Великой Отечественной войне у ТРК «Ройял Парк» исчезла из-за строительства на этом месте гостиницы.

По словам мэра Анатолия Локтя, стелу не выбросили, ее убрали из-за строительных работ. Затем стелу планируют поставить в другом месте.

По решению пленума совета ветеранов Заельцовского района стелу перенесут из центра города в отдаленное место — на территорию госпиталя ветеранов войн №2 на Лесном шоссе. Стелу должен отреставрировать и перенести до 3 ноября застройщик «Ситистрой».

Следователи возбудили дело по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение стел, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России). По версии следствия, 24 августа «неустановленные лица» снесли стелу. Максимальное наказание по статье — три года лишения свободы.