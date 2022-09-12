Цыденов снова избрался на пост главы Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов набрал 86,2% голосов после обработки 99,64% протоколов, он уверенно побеждает на вторых своих выборах и идет на второй срок.
Первые после пятнадцатилетнего перерыва прямые выборы главы Бурятии состоялись 10 сентября 2017 года. Победу одержал в тот момент врио руководителя региона Цыденов, получивший 87,43% избирателей.
В этом году Цыденов снова побеждает на выборах. По данным ЦИК, он набрал 86,2% голосов.
«Такой высокий уровень доверия, который вы мне оказываете, это в первую очередь моя ответственность. Ваше доверие, моя задача — его не подвести, я это понимаю и буду работать не покладая рук, не менее интенсивно, постараюсь более интенсивно», — написал Цыденов в телеграм-канале.
Выдвинутый бурятским региональным отделением КПРФ депутат Народного Хурала (парламента) республики Виктор Малышенко набирает 7,11% голосов, депутат республиканского заксобрания Сергей Дорош от ЛДПР, — 2,66% голосов, предприниматель Семен Матхеев от партии «Новые люди», — 2,35%.
pepelmetalТы не так давно говорил что и газ по 2000$ это очень смешно) видимо 3000$ уже не так смешно, да?
karutoБлаженны скачущие, ну вы знаете...
masikiПосле вчерашних бомбежек территории Украины переговоры тем более невозможны!
D_I_A_B_L_O_oполучается что так, бьют точно в цель, далеко летят, быстро передвигаются, ниодного подтвержденного видео...