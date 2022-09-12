Цыденов снова избрался на пост главы Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов набрал 86,2% голосов после обработки 99,64% протоколов, он уверенно побеждает на вторых своих выборах и идет на второй срок.

Первые после пятнадцатилетнего перерыва прямые выборы главы Бурятии состоялись 10 сентября 2017 года. Победу одержал в тот момент врио руководителя региона Цыденов, получивший 87,43% избирателей.

В этом году Цыденов снова побеждает на выборах. По данным ЦИК, он набрал 86,2% голосов.

«Такой высокий уровень доверия, который вы мне оказываете, это в первую очередь моя ответственность. Ваше доверие, моя задача — его не подвести, я это понимаю и буду работать не покладая рук, не менее интенсивно, постараюсь более интенсивно», — написал Цыденов в телеграм-канале.

Выдвинутый бурятским региональным отделением КПРФ депутат Народного Хурала (парламента) республики Виктор Малышенко набирает 7,11% голосов, депутат республиканского заксобрания Сергей Дорош от ЛДПР, — 2,66% голосов, предприниматель Семен Матхеев от партии «Новые люди», — 2,35%.