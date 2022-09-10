Евросоюз отверг потолок цен на российский газ

Министры энергетики ЕС по итогам экстренной встречи не смогли согласовать потолок цен на российский трубопроводный газ, сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

«Никаких решений не принято. Нам предстоит напряженная работа в выходные и в начале следующей недели, прежде чем окончательный пакет предложений Еврокомиссии будет готов», — сказала она на пресс-конференции.

Министры поручили Еврокомиссии изучить возможность введения ограничений цены на все виды газа, включая сжиженный природный газ. В этом случае ограничительная планка будет применяться не только к российскому топливу.

Симсон также предупредила, что введение потолка цен на сжиженный природный газ, которым Евросоюз пытается заменить значительно более дешевый трубопроводный российский газ, «может подорвать безопасность поставок».

Отвечая на вопрос о том, что будет делать Брюссель в случае введения потолка цен на российский газ и полного прекращения его поставок в ЕС со стороны Москвы, комиссар указала на отсутствие каких-либо гарантий на этот счет.