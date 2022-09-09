Сериалы, фильмы и анимация: Елизавета II в кино

Елизавета II в кино показана молоденькой девушкой, нарисованной Королевой и всемогущей властительницей. Фигура Ее Величества даже подарила единственный «Оскар» Хелен Миррен. Узнать о жизни королевы зрители могут из фильмов и документальных фильмов.

Елизавета II — культовая фигура в мировой истории. К моменту смерти она стала рекордсменом среди всех британских монархов по возрасту и продолжительности пребывания на престоле. Королева правила страной с 1952 года и до своей смерти 8 сентября 2022 года.

«Корона»

Сериал «Корона» от Netflix посвящен правлению Елизаветы II от свадьбы с принцем Филиппом в 1947 году до наших дней. В нем шесть сезонов, а королеву сыграли три актрисы: Клэр Фой, Оливия Колман и Имельда Стонтон.

Сезоны «Короны» делятся годами правления Елизаветы II, пятый сезон в ноябре, а дата показа шестого и финального – пока неизвестна. Действие последнего, по словам создателей проекта, развернется в начале XXI века, что позволит «охватить этот период более детально».

«Королева»

Роль Елизаветы II в фильме 2005 года сыграла актриса Хелен Миррен, получившая за работу первый и единственный в карьере «Оскар». По жанру картина Стивена Фрирза — биографическая драма.

Фильм раскрывает взаимоотношения английской королевы и премьер-министра Тони Блэра, развивающиеся на фоне многочисленных проблем, возникших в связи с трагической гибелью принцессы Дианы.

Фото: © кадр из фильма «Королева»

Действие «Королевы» начинается в августе 1997 года. Любимица Соединенного Королевства принцесса Диана погибла в автокатастрофе. Елизавета II, несмотря на все ожидания британского общества, уединяется в замке Балморал, где пытается осознать весь масштаб постигшей Великобританию утраты.

В это время избранный премьер-министр Тони Блэр понимает, что сложившаяся ситуация может отвернуть простых британцев от престола. Поэтому на его плечи ложится весь груз ответственности по поиску компромисса между глубоко личной трагедией королевского дома и желанием общественности увидеть ее публичные проявления.

«Королевский корги»

Мультфильм 2019 года основан на дружбе королевы Великобритании Елизаветы II и ее любимых собак породы корги.

В центре сюжета — пес Рекс, который оказался далеко от дома (от Букингемского дворца) и теперь всеми силами старается найти обратный путь к своей хозяйке.

Голос Елизавете II в мультфильме подарила актриса Джули Уолтерс, сыгравшая миссис Берд в «Приключениях Паддингтона».

«Коронация королевы»

Один из самых первых фильмов, посвященных молодой еще Елизавете II. Документально-историческая лента рассказывает о процессе коронации Елизаветы, состоявшейся 2 июня 1953 года, в этом же году вышла лента.

Фото: © кадр из фильма «Коронация королевы»

Титул королевы Елизавета II получила после смерти отца Георга VI в 1952 году. Фильм получил номинацию на «Оскар», «Золотой глобус» и премию BAFTA. В нем участвуют главные действующие лица события — Елизавета II, принц Филипп, маленький принц Чарльз и другие.

«Королева мира»

Современный документальный мини-сериал (2019 год) показывает зрителям жизнь королевы практически под микроскопом.

В проекте раскрывается личность королевы и ее окружения. Также в фильме можно полюбоваться подготовкой Меган Маркл к свадьбе и узнать о некоторых моментах жизни других членов семьи.