Главу европейской дипломатии Жозеп Боррель «вконец потерял дипломатические берега», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

С момента незаконного переворота Украина для Запада представляла интерес исключительно как пешка в геополитической борьбе за ослабление России, приводит РИА Новости.

«Поэтому мирный сценарий ни Великобританию, ни США не устроил бы. В Киев поехали эмиссары, внушившие господину Зеленскому и его команде, что Запад готов сделать все для победы Украины, кроме прямого военного вмешательства. В ход пошли лозунги о том, что именно на Украине в противостоянии добра и зла решается судьба мировой демократии», — сказал Небензя.

«Главный дипломат ЕС господин Боррель, вконец потерявший дипломатические берега, заявил тогда, что "эта война будет выиграна на поле боя», — напомнил он.

Как заявил постпред, в «русофобском угаре истерили Польша, Чехия и прибалтийские страны, а нынешний отставник Борис Джонсон занимался подзуживанием Украины гораздо больше, чем проблемами своей страны».



