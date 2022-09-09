НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Небензя назвал Борреля «потерявшим дипломатические берега»

Источник:
РИА Новости
270 4
Фото: European Parliament / CC BY 2.0

Главу европейской дипломатии Жозеп Боррель «вконец потерял дипломатические берега», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

С момента незаконного переворота Украина для Запада представляла интерес исключительно как пешка в геополитической борьбе за ослабление России, приводит РИА Новости.

«Поэтому мирный сценарий ни Великобританию, ни США не устроил бы. В Киев поехали эмиссары, внушившие господину Зеленскому и его команде, что Запад готов сделать все для победы Украины, кроме прямого военного вмешательства. В ход пошли лозунги о том, что именно на Украине в противостоянии добра и зла решается судьба мировой демократии», — сказал Небензя.

«Главный дипломат ЕС господин Боррель, вконец потерявший дипломатические берега, заявил тогда, что "эта война будет выиграна на поле боя», — напомнил он.

Как заявил постпред, в «русофобском угаре истерили Польша, Чехия и прибалтийские страны, а нынешний отставник Борис Джонсон занимался подзуживанием Украины гораздо больше, чем проблемами своей страны».


Еще по теме
Скорбит каждый британец: знаменитости оплакали Елизавету II
Северная Корея провозгласила себя ядерным государством
Одинокий принц: история нового короля Великобритании Карла III
Путин выразил соболезнования по поводу кончины Елизаветы II
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российский фильм неожиданно превзошел зарубежный хит в прокате
Семья нашла жуткую комнату в подвале купленного дома
Модель показала обнаженную грудь после победы в кулачном бою
Кремль отреагировал на слова Кадырова о возможной отставке
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Топ комментариев

Denis CENTR

Правительство полностью состоит из таких как он, они пекутся лишь о своих шкурах, и им плевать на нашу...

pepelmetal

Скоро будешь сидеть за решёткой

Albor

шёл на выборы как президент мира. Что то там про колени и прочие бормотал. А оказался презикоом войны....

olegsbeglov

За газ по 3000$. За миллиардные списания оружия. Да и не заплатили они - это их ограбили. Такова "цивилизация"...