Штаб движения «Мы вместе с Россией» взорвали в Мелитополе

Террористы взорвали в городе Мелитополе Запорожской области штаб движения «Мы вместе с Россией», сообщил председатель движения Владимир Рогов.

«Украина вновь совершила теракт, взорван штаб [общественного движения "Мы вместе с Россией" ] в Мелитополе по ул. Ломоносова, 234. Данные о повреждениях и пострадавших уточняются», — написал Рогов в телеграм-канале.

В эфире программы «Соловьев Live» Рогов сообщил, что при взрыве никто не пострадал. «Все живы, даже нет пострадавших. <...> Нанесен материальный ущерб», — сказал глав движения.

По его словам, у штаба «Мы вместе с Россией» в Мелитополе есть данные об исполнителях произошедшего взрыва, они будут наказаны. «Те, кто его готовили и реализовывали, будут задержаны или ликвидированы при попытке к бегству или сопротивлении, потому что вводные по этим негодяям известные», — сказал он.

Рогов уточнил, что у штаба было два взрыва, один из которых был «приманкой». «Расчет был на то, что, когда люди будут выяснять, что произошло, когда будет скопление людей — специалистов, произойдет второй взрыв», — отметил Рогов.

«Второй взрыв произошел через определенное время, но, слава богу, были специалисты, которые этот сценарий упредили и не допустили ни жертв, ни больших повреждений», — пояснил он.