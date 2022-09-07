«Мерзни, волчий хвост»: главное из речи Путина на ВЭФ

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума, где высказался о многополярном мире, спецоперации на Украине, приобретениях России, инфляции и многом другом. Вот его главные цитаты.

О потерях и приобретениях России после 24 февраля

Я уверен, что ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. С точки зрения приобретений могу сказать, что главное приобретение — укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит...

Все ненужное, все вредное, что мешает нам идти вперед, будет отторгнуто. Мы набираем обороты, темпы развития, потому что современное развитие может быть основано только на суверенитете.

Об Украине

Мы ничего не начали, а пытаемся только закончить. Начали военные действия в 2014 году после государственного переворота на Украине те, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению собственного народа, проводя одну военную операцию за другой и подвергая геноциду людей, проживавших на Донбассе, в течение восьми лет.

Россия приняла решение так же, зеркально, как действовал наш потенциальный противник, вооруженным путем. Мы это сделали сознательно. Это наш долг, и мы будем действовать до конца. В конечном счете это приведет к укреплению нашей страны.

На Украине власть попала в руки националистов, многие люди боятся даже рот раскрыть и сказать, что там происходит на самом деле. Там их расстреливают на улицах, убивают без суда и следствия, тех, кто имеет другое мнение. На Украине огромное количество людей, которые ненавидят этот режим, но они находятся под гнетом. Таких людей много, мы должны поддерживать с ним отношения.

О мире и многополярности

Представление о мире и многополярности заключается в том, что мир должен быть гораздо более справедливым, не должен быть основан на диктате одной страны, которая считает себя представителем господа бога на земле. Надо уважать интересы других государств, вне зависимости от объемов их территорий, ВВП, наличия оружия. …

Международное право всегда попирается, сейчас много говорят о том, что Россия нарушает международное право, это не соответствует действительности. Кто развязал войну в Ираке, кто разрушил Югославию под благовидными предлогами?

В попрании международного права обвиняют Россию, хотя Югославию, Ирак и Ливию бомбили без санкций ООН.

О словах Жозепа Борелля, назвавшего Россию «фашистским государством»

Он (Жозеп Боррель) просто мел языком, он большой специалист по этой части. Бог с ним, бог ему судья, пускай он излагает, что хочет.

О попытках навязать России условия в сфере энергетики

Мы вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим, ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь.

Но если нам кто-то попытается что-то навязать — хочу отметить, те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть задумаются <...>. И нам остается только одно: как в известной русской сказке приговаривать «мерзни, мерзни, волчий хвост».

Об инфляции

Инфляция будет у нас 12%, но в Европе еще хуже. В США инфляция — 8,5%, в Германии — 7,9%, в Латвии 21,1%, в Литве — 20,8%.

О Дальнем Востоке

Россия едва ли не единственная страна в мире, которая способна полностью обеспечить себя природными ресурсами. Дальний Восток играет в этом существенную роль. Нефть и природный газ, уголь, металлы, лес, водные биоресурсы — по всем этим позициям регион является важнейшим поставщиком как на внутренний рынок, так и для наших зарубежных партнеров.

О въезде иностранцев в Россию

Welcome. Пожалуйста, пускай приезжают и работают. Закрываться от Европы мы не будем, визовые ограничения вводить тоже не станем.