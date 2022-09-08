Скрипящая и провисающая сетка — одно из воспоминаний о советских металлических кроватях. Но с тех пор многое изменилось. Например, производители усовершенствовали ложе, сохранив главные достоинства этой мебели — практичность и долговечность. А внешний вид позволяет таким кроватям стать как частью нейтрального интерьера, так и изюминкой лофта.

«Металлическая кровать особенно востребована там, где есть необходимость разместить большое количество людей в условиях ограниченной жилплощади», — отмечает Александр Баранов, генеральный директор компании «Регион-Снабжение», входящей в десятку крупнейших производителей металлической мебели в стране.

Эта мебель для строительных компаний, хостелов, санаториев, баз отдыха и детских лагерей. Но металлическую кровать можно приобрети для дачного домика или спальни в квартире.

«Регион-Снабжение» делает металлические кровати семь лет. Производство кроватей находится в Москве, в поселении Вороновское.

Материал — обычный черный холоднокатанный металл в виде труб и прямоугольного профиля. Его производят несколько заводов в Волгоградской области и Череповце. Каркас сверху покрывают порошковой краской, а затем запекают в печи. Такое покрытие не дает кроватям ржаветь.

Виды кроватей

В каталоге компании — несколько серий одноярусных и двухъярусных кроватей. Они отличаются в основном качеством продукции.

Серии «Эконом» и КМС — их берут для организации спальных мест в строительных бытовках и обычно используют во время возведения объектов.

КМ и COOL — кровати среднего класса. Подойдут для хостелов, общежитий, детских лагерей.

«Гранада», «Севилья», «Кадис» — самый дорогой вариант, для гостиницы и для дома.

Кровати отличаются:

шириной ложа — в ассортименте стандартные 700, 800, 900 миллиметров;

дизайном спинки — полукруглые, п-образные, «рогатые»;

«величиной» спинки — сделана из трубы 32, 38, 51 миллиметров или микс;

настилом ложа — дорожная сварная сетка размером 50х50, 100х100, 50х100 миллиметров, металлические ламели или пружины.

Для кровати с сеткой лучше всего подойдет пружинный матрас. Сетка провисает на ватных или поролоновых.

Обычные цвета кроватей — белый, черный, серый, коричневый. Под заказ можно покрасить в любой цвет, объем заказа — от 100 штук.

Достоинства металлических кроватей

Долгий срок службы. Сталь не подвержена повреждениям, трещинам. Срок службы — не менее 10 лет. Деревянные кровати в хостелах надо регулярно красить.

Удобство. Основания для матрасов не прогибаются и не деформируются, что исключает продавливание кровати под весом тела человека.

Надежность. Каркас выдерживает любые нагрузки, а нагрузка на ярус достигает 150 килограммов.

Современный внешний вид. Используются в дизайне в стилях лофт, хайтек, барокко и модерн.

Гигиеничность. Легко очищаются, не портятся от моющих средств и антисептиков. На металле не живут грибок и плесень.

Цена. Одноярусная металлическую кровать стоит от 2,5 тысячи рублей, двухъярусная — от 5 тысяч рублей.

«Недостатков у металлических кроватей нет. Даже если погнулась — можно выпрямить», — говорит Баранов.

sclad.ru

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