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Для хостелов и бытовок: почему металлические кровати лучше

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Регион-Снабжение»
Скрипящая и провисающая сетка — одно из воспоминаний о советских металлических кроватях. Но с тех пор многое изменилось. Например, производители усовершенствовали ложе, сохранив главные достоинства этой мебели — практичность и долговечность. А внешний вид позволяет таким кроватям стать как частью нейтрального интерьера, так и изюминкой лофта.

«Металлическая кровать особенно востребована там, где есть необходимость разместить большое количество людей в условиях ограниченной жилплощади», — отмечает Александр Баранов, генеральный директор компании «Регион-Снабжение», входящей в десятку крупнейших производителей металлической мебели в стране.

Эта мебель для строительных компаний, хостелов, санаториев, баз отдыха и детских лагерей. Но металлическую кровать можно приобрети для дачного домика или спальни в квартире.

«Регион-Снабжение» делает металлические кровати семь лет. Производство кроватей находится в Москве, в поселении Вороновское.

Материал — обычный черный холоднокатанный металл в виде труб и прямоугольного профиля. Его производят несколько заводов в Волгоградской области и Череповце. Каркас сверху покрывают порошковой краской, а затем запекают в печи. Такое покрытие не дает кроватям ржаветь.

Виды кроватей

В каталоге компании — несколько серий одноярусных и двухъярусных кроватей. Они отличаются в основном качеством продукции. 

Серии «Эконом» и КМС — их берут для организации спальных мест в строительных бытовках и обычно используют во время возведения объектов.

КМ и COOL — кровати среднего класса. Подойдут для хостелов, общежитий, детских лагерей.

«Гранада», «Севилья», «Кадис» — самый дорогой вариант, для гостиницы и для дома.

Кровати отличаются:

  • шириной ложа — в ассортименте стандартные 700, 800, 900 миллиметров;
  • дизайном спинки — полукруглые, п-образные, «рогатые»;
  • «величиной» спинки — сделана из трубы 32, 38, 51 миллиметров или микс;
  • настилом ложа — дорожная сварная сетка размером 50х50, 100х100, 50х100 миллиметров, металлические ламели или пружины.

Для кровати с сеткой лучше всего подойдет пружинный матрас. Сетка провисает на ватных или поролоновых.

Обычные цвета кроватей — белый, черный, серый, коричневый. Под заказ можно покрасить в любой цвет, объем заказа — от 100 штук.

Достоинства металлических кроватей

Долгий срок службы. Сталь не подвержена повреждениям, трещинам. Срок службы — не менее 10 лет. Деревянные кровати в хостелах надо регулярно красить.

Удобство. Основания для матрасов не прогибаются и не деформируются, что исключает продавливание кровати под весом тела человека.

Надежность. Каркас выдерживает любые нагрузки, а нагрузка на ярус достигает 150 килограммов.

Современный внешний вид. Используются в дизайне в стилях лофт, хайтек, барокко и модерн.

Гигиеничность. Легко очищаются, не портятся от моющих средств и антисептиков. На металле не живут грибок и плесень.

Цена. Одноярусная металлическую кровать стоит от 2,5 тысячи рублей, двухъярусная — от 5 тысяч рублей.

«Недостатков у металлических кроватей нет. Даже если погнулась — можно выпрямить», — говорит Баранов.

sclad.ru
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Фото: © «Регион-Снабжение»
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Домострой #Быт #Дизайн #Потребитель
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Disobedient

И не говори ломают бродягу, из шизо в соцсети пишет, ноут протащил еле дошел .)))

nifnif

как же тогда вяжется такое высказывание от чиновников, что не просили рожать?!?

artemizz

Ну что ж, Аллах за ними приглядит

Иркут 69

Вот именно. Зрелище. Вам показывают телекартинку, а вы и уши развесили. Даже не в силах сесть и подумать,...