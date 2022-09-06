Российские субмарины покроют секретным составом

Стратегические подводные ракетоносцы «Борей» и многофункциональные подлодки «Ясень» получат секретное защитное покрытие.

Минобороны утвердило график соответствующих работ, пишут «Известия». В дальнейшем планируется оснастить новейшим покрытием и другие субмарины, которые будут проходить плановый ремонт.

Состав покрытия засекречен, однако известно, что оно снижает заметность подлодок. В частности, покрытие экранизирует шумы внутри субмарины, а также сильно уменьшает гидролокационное отражение.

В результате подлодки с таким покрытием намного сложнее засечь — фактически, они становятся невидимыми для противника. Ранее для таких целей оборонная промышленность использовала специальную резину.

Ракетоносцы проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А» — основа морских стратегических ядерных сил России. Каждый ракетоносец несет на борту до 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава».