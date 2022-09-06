Песков рассказал о планах Путина посетить Донбасс

Россия имеет обширные планы по развитию территорий Донбасса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин посетит Донбасс, «когда придет время», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придет, такая поездка состоится», — сказал Песков в интервью «Известиям».

По его словам, Россия имеет обширные планы по развитию территорий Донбасса.

«Вы видите, что и стройка ведется, и вводятся новые объекты, предпринимаются энергичные усилия для восстановления всех систем жизнеобеспечения. Это и водопроводы, и энергоснабжение, социальные объекты», — отметил представитель Кремля.