Россия испытает новую подлодку «Генералиссимус Суворов»

Стратегическая атомная подводная лодка проекта «Борей-А» «Генералиссимус Суворов» вышла на испытания в Баренцевом море.

«Генералиссимус Суворов» войдет в состав Тихоокеанского флота России. Ожидается, что новейшую субмарину передадут ВМФ России в конце текущего года или в начале следующего, передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«По оптимистичному сценарию его передача флоту может состояться "под елочку", то есть до завершения текущего года, по пессимистичному — в 2023 году», — уточнил анонимный источник.

«Генералиссимус Суворов» относится к четвертому поколению атомных подводных лодок проекта 955А «Борей-А». Корабль был заложен в 2014 году на судостроительном заводе «Севмаш» и вооружен межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава».