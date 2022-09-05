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Россия испытает новую подлодку «Генералиссимус Суворов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Стратегическая атомная подводная лодка проекта «Борей-А» «Генералиссимус Суворов» вышла на испытания в Баренцевом море.

«Генералиссимус Суворов» войдет в состав Тихоокеанского флота России. Ожидается, что новейшую субмарину передадут ВМФ России в конце текущего года или в начале следующего, передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«По оптимистичному сценарию его передача флоту может состояться "под елочку", то есть до завершения текущего года, по пессимистичному — в 2023 году», — уточнил анонимный источник.

«Генералиссимус Суворов» относится к четвертому поколению атомных подводных лодок проекта 955А «Борей-А». Корабль был заложен в 2014 году на судостроительном заводе «Севмаш» и вооружен межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава».

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Топ комментариев

Alhazred

Да е-мое... Эти клоуны из МАГАТЭ напишут, то что им скажут. Вспомни клоунаду с химоружием в Сирии.

Siberian sinner

Началась внутренняя грызня?Отлично. Жрите друг дружку, пауки в банке, ну а Россия посмотрит.

ponhik78

Они скажут что да, факт обстрелов имеет место быть! Но мы НЕ ЗНАЕМ кто именно обстреливает. Всё как обычно...

pkv84

Просто удивительно,Германия фактически и так с 2004 года кормит Польшу через дотации евросоюза,поляки...