Россия испытает новую подлодку «Генералиссимус Суворов»

Стратегическая атомная подводная лодка проекта «Борей-А» «Генералиссимус Суворов» вышла на испытания в Баренцевом море.
«Генералиссимус Суворов» войдет в состав Тихоокеанского флота России. Ожидается, что новейшую субмарину передадут ВМФ России в конце текущего года или в начале следующего, передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
«По оптимистичному сценарию его передача флоту может состояться "под елочку", то есть до завершения текущего года, по пессимистичному — в 2023 году», — уточнил анонимный источник.
«Генералиссимус Суворов» относится к четвертому поколению атомных подводных лодок проекта 955А «Борей-А». Корабль был заложен в 2014 году на судостроительном заводе «Севмаш» и вооружен межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава».
AlhazredДа е-мое... Эти клоуны из МАГАТЭ напишут, то что им скажут. Вспомни клоунаду с химоружием в Сирии.
Siberian sinnerНачалась внутренняя грызня?Отлично. Жрите друг дружку, пауки в банке, ну а Россия посмотрит.
ponhik78Они скажут что да, факт обстрелов имеет место быть! Но мы НЕ ЗНАЕМ кто именно обстреливает. Всё как обычно...
pkv84Просто удивительно,Германия фактически и так с 2004 года кормит Польшу через дотации евросоюза,поляки...