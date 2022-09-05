Фотограф показал уникальные кадры белых медведей на мысе Дежнева

Новосибирский фотограф Вадим Махоров снял с дрона фотографии семьи белых медведей на мысе Дежнева на Чукотке, историю встречи с хищниками он описал на странице «ВКонтакте».

До мыса Дежнева фотограф и другие туристы проехали 15 часов на гусеничном вездеходе от села Лаврентия до села Уэлена на Чукотке, а после и до самого мыса.

«Мы увидели медведей в метрах 200 от нас. Они шли от берега вверх, как раз в нашу сторону, но нас еще не заметили. Было принято решение, если медведи пойдут к нам, то лезть на маяк, а я в свою очередь решил попробовать отогнать их дроном. На удивление, мишки не сильно активно уходили от дрона, что говорило о еще большей опасности для нас», — написал Махоров.

С помощью дрона фотографу удалось увезти медведей в самый угол к скале у моря, где они улеглись втроем и через какое-то время уснули.



«До этого я никогда не видел белых медведей в дикой природе и даже представить себе не мог, что встреча произойдет в таком знаковом для меня месте», — отметил фотограф.