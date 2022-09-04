Невролог перечислил необходимые школьнику в сентябре продукты

Врач-невролог Олег Ленев рассказал, какие продукты стоит добавить в рацион школьника в сентябре, чтобы помочь ребенку включиться в учебу.

Начало учебного года требует от школьников повышения уровня умственной активности после летних каникул. Для улучшения когнитивных функций и стимуляции центральной нервной системы (ЦНС) полезно добавлять в привычное меню ребенка грецкие орехи, считает врач.

«Узконаправленный стимулятор ЦНС – это грецкий орех. Там содержится арахидоновая кислота, которая стимулирует энергетические процессы в головном мозге. Поэтому всем детям, если нет противопоказаний, хорошо давать грецкий орех с медом», — приводит радио Sputnik совет Ленева.

По его словам, стимулятором центральной нервной и иммунной систем являются витамины группы B, которые содержатся во многих продуктах».

В начале учебного года стоит разнообразить рацион школьника лесными ягодами, продолжил невролог. «Черника хорошо воздействует на сетчатку глаза, на ее питание и микроциркуляцию. Голубика и ежевика богаты микроэлементами и благотворно влияют на работу головного мозга, а также на адаптацию человека к непростым условиям», — заключил врач.