МИД РФ пригрозил ядерным оружием

Россия может использовать ядерное оружие, если под угрозу будет поставлено существование страны, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-24».

Дипломат напомнил, что соответствующая возможность прописана в военной доктрине России. По его словам, Москва встревожена и вероятностью попадания в руки экстремистов американского оружия, которое поставляется Украине.

Рябков уточнил, что Россия предостерегает США от провокационных шагов, в том числе от поставок украинской армии все более дальнобойных и разрушительных систем.

Представитель МИД подчеркнул, что это «путь в никуда» и выразил озабоченность, что это оружие может оказаться в распоряжении экстремистских террористических группировок.