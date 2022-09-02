НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МИД РФ пригрозил ядерным оружием

Источник:
Sibnet.ru
325 2
Фото: © Sibnet.ru

Россия может использовать ядерное оружие, если под угрозу будет поставлено существование страны, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-24».

Дипломат напомнил, что соответствующая возможность прописана в военной доктрине России. По его словам, Москва встревожена и вероятностью попадания в руки экстремистов американского оружия, которое поставляется Украине.

Рябков уточнил, что Россия предостерегает США от провокационных шагов, в том числе от поставок украинской армии все более дальнобойных и разрушительных систем.

Представитель МИД подчеркнул, что это «путь в никуда» и выразил озабоченность, что это оружие может оказаться в распоряжении экстремистских террористических группировок.

Еще по теме
Байден обвинил Трампа и его сторонников в экстремизме
Польша потребует военных репараций от Германии
Экономист предсказал два сценария распада Евросоюза
Президент Казахстана объявил досрочные выборы главы государства
смотреть все
Политика #Мир #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Александр Гудков спародировал клип «Я русский»
ВСУ пошли в контрнаступление на юге Украины
Кремль оценил обещание Зеленского вернуть украинские территории
Украинские силы высадили десант для захвата Запорожской АЭС
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Самое обсуждаемое
117
Шойгу рассказал о попытках наступления украинской армии
99
Украинские силы высадили десант для захвата Запорожской АЭС
59
МИД России обвинил Украину в ядерном терроризме
59
США помогли Украине с планированием контрнаступления
58
Кремль оценил обещание Зеленского вернуть украинские территории