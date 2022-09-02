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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу рассказал о попытках наступления украинской армии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минобороны РФ

Украина продолжает попытки наступления в Херсонской области, как и в предыдущие дни, но успеха не имеет — противник несет значительные потери, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.

«Подчеркну, что данная акция спланирована офисом Зеленского с единственной целью — создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление», — сказал Шойгу.

При отступлении украинская армия оставила большое количество оружия и раненых. «Всем пострадавшим российские военные медики оказали квалифицированную медицинскую помощь», — отметил министр обороны.

По его словам, в августе в ходе специальной военной операции в августе поражены 174 пункта управления бригадного и батальонного звеньев, уничтожена 601 единица тяжелого вооружения и артиллерийских систем, в основном западного производства.

За это время сбито 19 самолетов, шесть вертолетов и 188 беспилотных летательных аппаратов, перехвачено 226 реактивных снарядов американской системы HIMARS.

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