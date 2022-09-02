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Что нужно знать об электронном голосовании 11 сентября

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Единый день голосования состоится 11 сентября. При этом в семи регионах России у граждан будет возможность проголосовать онлайн. Как воспользоваться такой возможностью?

11 сентября 2022 года в 82 субъектах Российской Федерации пройдут выборы — глав субъектов РФ, региональных парламентов и органов местного самоуправления.

Где проголосуют онлайн

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) проводится с применением специального программного обеспечения, без бумажного бюллетеня. Для участия в ДЭГ не нужно находиться на территории своего избирательного участка. Проголосовать можно с помощью компьютера или смартфона.

Для участия в онлайн-голосовании нужны:
— избирательное право в регионе, где проводится ДЭГ;
— подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», данные которой сопоставлены с регистром избирателей ЦИК России.

В 2022 году этот формат будет применяться в семи регионах: Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской, и Ярославской областях.

Как подать заявление

Чтобы подать заявление на «Госуслугах», нужно сначала авторизоваться на портале. Далее в разделе «Единый день голосования 2022» заполнить необходимые данные, проверить их и отправить заявление. 

На указанный в профиле номер телефона придет код подтверждения. После подтверждения в личном кабинет появится уведомление о направлении заявления в ЦИК. 

Если нет полной учетной записи на «Госуслугах», нужно заполнить все поля своего профиля и подтвердить личность в любом центре «Мои документы», предъявив паспорт и СНИЛС.

Для участия в голосовании избирателям Калининградской, Курской, Новгородской, Псковской и Ярославской областей необходимо подать заявление госуслуг не позднее 23.59 по московскому времени 5 сентября. Избирателям Калужской и Томской — не позднее 23.59 мск 6 сентября. 

Отозвать заявление можно не позже чем за 3 дня до дня голосования. Для отзыва нужно заполнить заявление на госуслугах

Как пройдет голосование

В день выборов нужно зайти на сайт ДЭГ под учетной записью портала «Госуслуг». После сверки данных об избирателе будет сформирован электронный бюллетень.

Можно также скачать для смартфонов на Android специальное приложение для дистанционного электронного голосования в российских магазинах RuStore и NashStore.

Как будут считать голоса

За проведением онлайн-голосования будут следить наблюдатели территориальных избирательных комиссий, ответственные за организацию ДЭГ.

Анонимизированные результаты по мере поступления будут шифроваться с использованием специального ключа, и храниться в особой базе данных. Расшифровываться они станут только после завершения голосования во всех регионах, где проходит ДЭГ.

Безопасность, анонимность и прозрачность электронного голосования обеспечивает технология «блокчейн». В ней каждый новый блок данных следует за предыдущим. Информацию в этой цепочке нельзя стереть или изменить. Взломать ее также невозможно.



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Топ комментариев

Disobedient

Путину все равно, а вот зеле петля. При трампе рагули послушные были, даже минские пытались соблюдать....

Alhazred

Ну нападет, так нападет. Мне без разницы. Это проблемы Украины, а не России.

Disobedient

Ты фамилии перепутал. Вместо путина, зеленский хотел написать.

Alhazred

Наш это чей? И вообще ты чьих будешь? А то палишься не по-детски)))