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Байден обвинил Трампа и его сторонников в экстремизме

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп и его сторонники являются воплощением экстремизма, угрожающего основам американской политической системы, заявил президент США Джо Байден.

«Равенство и демократия находятся под угрозой. И мы сделаем себе только хуже, если будем притворяться, что это не так», — цитирует ТАСС Байдена.

По его словам, не каждый республиканец и даже не большинство республиканцев являются MAGA-республиканцами. Не каждый республиканец разделяет их крайнюю идеологию», — сказал глава Белого дома.

MAGA (Make America Great Again, в переводе на русский — «Сделаем Америку вновь великой») — главный лозунг избирательной кампании Трампа в 2016 году.

«MAGA-республиканцы не уважают конституцию, не верят в верховенство закона, не признают волю народа, отказываются признавать результаты свободных выборов», — отметил он.

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Политика #Мир
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