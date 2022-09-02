Байден обвинил Трампа и его сторонников в экстремизме

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп и его сторонники являются воплощением экстремизма, угрожающего основам американской политической системы, заявил президент США Джо Байден.

«Равенство и демократия находятся под угрозой. И мы сделаем себе только хуже, если будем притворяться, что это не так», — цитирует ТАСС Байдена.

По его словам, не каждый республиканец и даже не большинство республиканцев являются MAGA-республиканцами. Не каждый республиканец разделяет их крайнюю идеологию», — сказал глава Белого дома.

MAGA (Make America Great Again, в переводе на русский — «Сделаем Америку вновь великой») — главный лозунг избирательной кампании Трампа в 2016 году.

«MAGA-республиканцы не уважают конституцию, не верят в верховенство закона, не признают волю народа, отказываются признавать результаты свободных выборов», — отметил он.