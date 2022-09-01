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«Машине времени» отказали в концерте в Грузии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Reactor691 / CC BY-SA 4.0

Группа «Машина времени» должна была выступить в Тбилиси 24 сентября, но организаторы концерта отказались предоставлять музыкантам площадку.

Организаторы концерта «Машины времени» в Тбилиси сообщили изданию «Новости Грузия», что причина отмены мероприятия — технические проблемы, срочный аудит и ремонт Дворца спорта.

В этом же Дворце спорта позднее должны состоять концерты Максима Галкина (15 октября) и Валерия Меладзе (23 ноября). Судьба этих мероприятий неизвестна.

«Машина времени» при этом продолжает анонсировать мероприятие. Билеты на концерт также остаются в продаже.

Ранее группу «Машина времени» попала в список артистов, чьи выступления нежелательны в России.

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