«Машине времени» отказали в концерте в Грузии

Группа «Машина времени» должна была выступить в Тбилиси 24 сентября, но организаторы концерта отказались предоставлять музыкантам площадку.

Организаторы концерта «Машины времени» в Тбилиси сообщили изданию «Новости Грузия», что причина отмены мероприятия — технические проблемы, срочный аудит и ремонт Дворца спорта.

В этом же Дворце спорта позднее должны состоять концерты Максима Галкина (15 октября) и Валерия Меладзе (23 ноября). Судьба этих мероприятий неизвестна.

«Машина времени» при этом продолжает анонсировать мероприятие. Билеты на концерт также остаются в продаже.

Ранее группу «Машина времени» попала в список артистов, чьи выступления нежелательны в России.