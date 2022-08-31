Школьникам запретили мобильные телефоны на уроках

Школьникам запретили использовать мобильные телефоны во время уроков, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на IX Общероссийском родительском собрании в среду.

«Мы тоже учились в школе, у нас мобильных телефонов не было. В школе есть ответственные, если случится какая-то чрезвычайная ситуация, родителям позвонят. На переменах пообщаться можно, но не на уроках. Мобильные телефоны отвлекают от занятий, кроме того, они негативно влияют на здоровье детей», — сказал Кравцов.

По его словам, телефонами школьникам нельзя пользоваться согласно новым санитарным правилам.

«Я неоднократно говорил о моей дочке. Вот она сейчас в 7-й класс идет, сын идет в 1-й класс. У нее не было мобильных телефонов до 14 лет. И от этого она хуже учиться не стала. В 14 лет появился мобильный телефон кнопочный. Но ни смартфонов, ни социальных сетей, которые зачастую отвлекают и негативно формируют ребенка — этого нет», — поделился министр.

Бывший министр культуры Владимир Мединский предлагал в порядке эксперимента запретить школьникам использовать смартфоны во время занятий. «Давайте вот эти смартфоны на уроках уберем — в шкафчики какие-нибудь. Зашел ученик в школу, в "локере" оставил (смартфон), родители спокойны», — сказал Мединский.