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Лукьяненко откроет литературную мастерскую для молодых авторов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/sergeylukyanenko

Известный российский фантаст Сергей Лукьяненко объявил о планах по открытию литературной мастерской для молодых авторов, пишущих в жанре фантастики.

Он уточнил, что проект, который он инициировал совместно с коллегами, получил грант от Президентского фонда культурных инициатив. Детали писатель обещает раскрыть позже.

«Вкратце – это будет литературный конкурс с заочной и очной частью, работой семинаристов с мастерами фантастики. Никого не обидим, ни любителей твердой научной фантастики, ни фэнтези. Даже для авторов историй про "попаданцев" будет своя мастерская», – написал он на своей странице «ВКонтакте».

Лукьяненко уточнил, что условий всего два – организаторам мастерской нужна хорошая фантастика, авторы которой любят Россию.

«Вся информация через пару недель. Размеры, скорее, роман или повести. Планируется недельный очный семинар, с серьезной работой над текстами», – пояснил он в комментариях.

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Отличная новость! Земля стекловатой уроду.

ifhbrjd

зря это его в России хоронят. придется круглосуточный полицейский пост организовывать на его яме.