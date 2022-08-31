Лукьяненко откроет литературную мастерскую для молодых авторов

Известный российский фантаст Сергей Лукьяненко объявил о планах по открытию литературной мастерской для молодых авторов, пишущих в жанре фантастики.
Он уточнил, что проект, который он инициировал совместно с коллегами, получил грант от Президентского фонда культурных инициатив. Детали писатель обещает раскрыть позже.
«Вкратце – это будет литературный конкурс с заочной и очной частью, работой семинаристов с мастерами фантастики. Никого не обидим, ни любителей твердой научной фантастики, ни фэнтези. Даже для авторов историй про "попаданцев" будет своя мастерская», – написал он на своей странице «ВКонтакте».
Лукьяненко уточнил, что условий всего два – организаторам мастерской нужна хорошая фантастика, авторы которой любят Россию.
«Вся информация через пару недель. Размеры, скорее, роман или повести. Планируется недельный очный семинар, с серьезной работой над текстами», – пояснил он в комментариях.
ponhik78Ты издеваешься? Круглосуточное стояние в очередях как раз при нём и появилось. А что такое изобилие в...
goschaЖаль что хорошие люди уходят из жизни рано, а предатели живут до глубокой старости. Ему давно пора быть...
AlhazredОтличная новость! Земля стекловатой уроду.
ifhbrjdзря это его в России хоронят. придется круглосуточный полицейский пост организовывать на его яме.