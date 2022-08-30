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Россия перестроит финансовую систему из‑за санкций

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба Госдумы

России необходимо произвести дополнительную настройку финансовой системы в условиях санкций, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В частности, предстоит развивать внедрение цифровых активов.

«Прежде всего, чтобы сформировать эффективные механизмы, которые позволят насытить нашу экономику достаточной ликвидностью, обеспечить устойчивость деятельности наших предприятий и целых отраслей, сохранить рабочие места», — подчеркнул Мишустин.

Внедрение цифровых активов необходимо, чтобы гарантировать бесперебойную оплату экспорта и импорта. «Это безопасная для всех сторон альтернатива, которая способна гарантировать бесперебойную оплату за поставки товаров из-за рубежа и на экспорт», — уточнил он.

Глава правительства также заявил о необходимости повышать долю международных расчетов в рублях с постепенным отказом от использования валют недружественных стран.

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Экономика #Деньги
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