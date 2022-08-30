Егор Крид присоединится к мему про 3 сентября

Егор Крид намекнул, что споет легендарную песню «Третье сентября» вместе с Михаилом Шуфутинским, премьера трека и клипа состоится 2 сентября.
«Раньше он подкрадывался незаметно в одиночку… теперь нас двое. В эту пятницу, в ночь с 1-го на 2-е сентября свершится новая легендарная история», — написал Крид в соцсети.
Певец не сказал прямо, будет ли это кавером на песню «Третье сентября», но по намекам поклонники решили, что услышат именно эту песню.
Песня «3 сентября» впервые была исполнена Шуфутинским в 1993 году, став его визитной карточкой. В 2011 году песня впервые превратилась в мем, когда сообщество МДК опубликовало фото американского рэпера Рика Росса с текстом «Я календарь переверну, и снова третье сентября». Позднее в Сети появилось много других мемов схожей тематики.
GammiPluhКонечно, США уже столько неядерного оружия накопило что ее от захвата всего мира останавливает только...
pepelmetal"ранее принятые санкции «действуют, но этого недостаточно»" Действительно 3000$ мало за газ, нужно 5000...
Asd10Побирушкам не победить. Смирись.)))
Asd10Её Рада отменит, как дефолт.)))