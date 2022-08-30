Егор Крид присоединится к мему про 3 сентября

Егор Крид намекнул, что споет легендарную песню «Третье сентября» вместе с Михаилом Шуфутинским, премьера трека и клипа состоится 2 сентября.

«Раньше он подкрадывался незаметно в одиночку… теперь нас двое. В эту пятницу, в ночь с 1-го на 2-е сентября свершится новая легендарная история», — написал Крид в соцсети.

Певец не сказал прямо, будет ли это кавером на песню «Третье сентября», но по намекам поклонники решили, что услышат именно эту песню.

Песня «3 сентября» впервые была исполнена Шуфутинским в 1993 году, став его визитной карточкой. В 2011 году песня впервые превратилась в мем, когда сообщество МДК опубликовало фото американского рэпера Рика Росса с текстом «Я календарь переверну, и снова третье сентября». Позднее в Сети появилось много других мемов схожей тематики.