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Боррель предупредил о серьезных проблемах для ЕС из‑за санкций

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Европейский союз ожидают серьезные сложности после того, как были введены санкции против России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы ограничиваем экономические возможности России. До тех пор, пока экономика России зависит от нефти и газа, ей будут нужны наши технологии», — цитирует ТАСС Борреля. 

«Конечно, мы находимся перед большими вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу», — отметил глава европейской дипломатии.

Он назвал энергетический кризис «крупнейшим кризисом, который когда-либо испытывала Европа». «Сначала был долговой кризис, затем пандемия, теперь энергетика. Единственное решение — единство». — сказал глава европейской дипломатии.

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