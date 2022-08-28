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Ученые доказали способность собак плакать от счастья

Источник:
«Известия»
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Фото: © pxhere.com / CC0

Собаки могут плакать при положительных эмоциях, например, когда они встречают хозяина после долгой разлуки, выяснили ветеринары из Университета Азабу в Японии.

Впервые ученые заметили слезы на глазах собаки во время кормления щенков. Они предположили, что это связано с гормоном окситоцином и проявлением положительных эмоций, приводят «Известия» отчет ученых.

Ветеринары провели эксперимент, понаблюдав за встречей собаки с хозяином. В ходе исследования они выяснили, что объем слезной жидкости животного увеличивается, когда оно встречает знакомого человека.

При встрече с незнакомцем объем слез остается неизменным. Затем ученые самостоятельно повысили уровень окситоцина у собак, что также привело к появлению слез.

Ветеринары провели третий эксперимент, в ходе которого просили людей оценить фотографии собак со слезами на глазах и без них. Оказалось, что фото со слезами вызывают у испытуемых больше эмоций. Ученые сделали вывод, что слезы помогают собакам установить более тесную связь с людьми.

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Жизнь #Звери #Наука
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