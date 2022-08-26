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Светящиеся картины спроецируют на дома в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Специалисты будут осень тестировать подсветку домов на улице Копылова и Киренского. Н здания будут проецировать световые изображения — это называется мэппинг.

Свет от слайд-мэппинга не будет попадать в окна жилых домов, поэтому жителям подсветка не доставит никакого неудобства.

До конца года необычную подсветку запустят на высотках по улицы Матросова. Там на фасадах оборудуют контурную подсветку, и будут проецировать изображения с красноярских Столбов.

Включать подсветку планируют ежедневно вместе с уличным освещением. В начале осени это происходит примерно в 20.15.

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Жизнь #Город #Красноярск
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