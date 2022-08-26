РПЦ разработала правила изгнания бесов

Русская православная церковь решила ввести правила экзорцизма — обряда изгнания бесов. Его должны бесплатно совершать только лица с достаточным духовным опытом.

Проект документа «Отношение Русской православной церкви к современным практикам экзорцизма» опубликован на сайте Московской епархии РПЦ. Большую часть в нем занимают разделы, описывающее это явление.

Важно отличать «беснование» от расстройств психики, различных зависимостей, а также от случаев, когда люди только притворяются одержимыми.

Совершать экзорцизм может только епископ или священник, получивший на это благословение правящего архиерея. Он должен вести «высокую духовную жизнь». Обряд должен быть бесплатным.

«Злоупотребления совершающих (обряд) в основном связаны с самочинным образом его исполнения, а иногда также и корыстными мотивами. В некоторых случаях при совершении чина экзорцизма болящие подвергаются унижению или психологическому насилию, что недопустимо», — говорится в документе.