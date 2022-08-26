Китай стал скупать российское золото

Китай после вступления в силу западного эмбарго на импорт российского золота резко нарастил закупки этого металла в России, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

Импорт золота из России в Китай в июле 2022 года достиг 108,8 миллиона долларов — в 8,6 раза больше, чем в июне (12,7 миллиона долларов), и в 50 раз больше, чем в июле прошлого года (2,2 миллиона долларов), приводит РБК данные китайской таможни.

В конце июня страны G7 договорились ввести запрет на импорт золота из России. Евросоюз присоединился к запрету 21 июля. Также в начале августа эмбарго на импорт золота из России ввела Швейцария — крупнейший хаб по переработке этого драгоценного металла.

До февраля 2022 года российский экспорт золота в основном направлялся в Великобританию (лондонский золотой рынок) — 15,2 миллиарда долларов за весь прошлый год, или 84% всех поставок. Около 1 миллиардов долларов в 2021 году было отправлено напрямую в Швейцарию.

По 320–340 миллионов долларов российского золота принимали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Германия, Италия и Индия. Китай в 2021 году импортировал российского золота на 237 миллионов долларов.