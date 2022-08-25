Россия вопреки санкциям нарастила доходы

Федеральный бюджет России наполняется нужными темпами, несмотря на западные санкции, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.

По словам главы государства, кроме нефтегазовых доходов особенно приятен рост ненефтегазовых, который составил 24% за последнее время. Путин отметил, что это обстоятельство говорит о стабилизации экономических показателей в настоящий момент.

«Даже если мы смотрим на подоходный налог, он очень ровно поступает, и это плюс 14% к прошлому году», — добавил глава государства, признав при этом, что в среднесрочной перспективе риски для экономики никуда не исчезли.

В июле ненефтегазовые доходы бюджета сократились на 29% в годовом выражении, до 990 миллиардов рублей. В июле прошлого года данный показатель составлял 1,39 триллиона рублей, следует из статистики Минфина.

В начале августа Минфин также сообщал, что фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета по итогам июля оценивается в 284,8 миллиарда рублей, что ниже прогнозного показателя на 74,7 миллиарда рублей.