Россия завершила испытания «царь-двигателя»

Корпорация «Энергомаш» провела успешные огневые испытания двигателя РД-171МВ для ракеты-носителя «Союз-5», сообщается на сайте «Роскосмоса». Установка получила неофициальное название «царь-двигатель».

В ходе испытаний двигатель проработал 1461 секунду за 9 огневых испытаний. Отмечается, что испытания прошли штатно и все изначально заложенные характеристики двигателя подтвердились.

«Доводочный ракетный двигатель имеет окончательный вариант конструкции, испытаниями подтверждается соответствие характеристик двигателя требованиям технического задания»,— говорится в сообщении.

Тяга РД-171МВ превышает 800 тонн — на сегодня это самый мощный ракетный двигатель в мире. Он работает на экологически безопасной топливной паре «нафтил-кислород».

Двигатель РД-171МВ — модернизированная версия двигателя РД-171М, которым оснащали ракету-носитель «Зенит». Первый пуск ракеты «Союз-5» запланирован на 2023 год. Новинку также планируется использовать в блоках ракеты сверхтяжелого класса «Енисей».