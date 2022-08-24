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Мужа Нэнси Пелоси наказали за пьяное вождение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Global Look Press

Бизнесмен Пол Пелоси, муж третьего лица в США, спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, признан виновным в том, что сел за руль в пьяном виде. Ему назначены несколько дней заключения, штраф и лекции о вреде нетрезвого вождения.

82-летний Пелоси попал в аварию в Калифорнии в мае. В его Porsche врезался другой автомобиль. В отчете полиции отмечалось, что Пелоси «находился под воздействием алкогольных напитков и наркотиков и их комбинации».

Сначала мужчина не считал себя виновным, но затем согласился с обвинением. Суд приговорил Пелоси к пяти дням тюремного заключения, но ему зачтут два уже отбытых дня, а еще два вычтут за примерное поведение. Последний день заменен на общественные работы, передает CNN.

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Также Пелоси назначены испытательный срок на три года и штраф в размере 1,7 тысячи долларов. В его автомобиле на один год будет установлен алкозамок. Он должен прослушать трехмесячный курс о вреде вождения в пьяном виде.

По данным Politico, во время ДТП Нэнси Пелоси находилась на восточном побережье США, выступая перед выпускниками Брауновского университета. Суд начался во время азиатского турне спикера Палаты представителей, ее посещение Тайваня без разрешения Китая вызвало сильное недовольство КНР.

Пол и Нэнси Пелоси женаты с 1963 года. У пары пятеро детей и девять внуков.

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Политика #Мир
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