Сбербанк покинет Казахстан из‑за санкций

Сбербанк покидает казахстанский рынок на фоне текущей геополитической обстановки и продает свою «дочку» — «Сбербанк Казахстан», сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

«Сбербанк Казахстан» покупает казахстанский Национальный управляющий холдинг «Байтерек». Стороны уже подписали сделку купли-продажи, закрыть которую планируют в ближайшее время.

«Сделка позволит банку возобновить в полном объеме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что банк продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами. Все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными.