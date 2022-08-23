Сбербанк покинет Казахстан из‑за санкций

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Сбербанк покидает казахстанский рынок на фоне текущей геополитической обстановки и продает свою «дочку» — «Сбербанк Казахстан», сообщает пресс-служба кредитного учреждения.
«Сбербанк Казахстан» покупает казахстанский Национальный управляющий холдинг «Байтерек». Стороны уже подписали сделку купли-продажи, закрыть которую планируют в ближайшее время.
«Сделка позволит банку возобновить в полном объеме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса»,— говорится в сообщении.
Отмечается, что банк продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами. Все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными.
Disobedient"Путин оценил". Русский язык совсем не родной, кто заголовки пишет? Что он оценил??? Выразил соболезнования...
Evgenikзаголовки в сибнете - лютый бред
Siberian sinnerНо мы ведь знаем, что никакого нацизма на Окраине нет, а всё смонтировано в казематах Лубянки.Либерда...
karutoВшивый о бане вспоминает когда все чешется.